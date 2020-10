PS5: problemi per Austin Evans a causa dell'unboxing del DualSense?

La settimana scorsa Austin Evans (content creator da sempre vicino al mondo Xbox) ha pubblicato un video unboxing del DualSense di PS5 oltre ad un breve approfondimento tecnico sul controller, sembra però che lo YouTuber abbia avuto qualche problema in merito.

Secondo un topic aperto su Reddit (e poi chiuso dai moderatori), Austin ha rimosso tutti i Tweet sul DualSense dal suo profilo Twitter mentre il video è ancora disponibile sul suo canale YouTube, come abbiamo avuto modo di verificare anche noi. Cosa è successo esattamente? Nel topic su Reddit molti ipotizzano che Austin non abbia in realtà ricevuto il DualSense da Sony ma abbia comprato il controller da Walmart per poi procedere con l'unboxing alla scadenza dell'embargo per stampa e creatori di contenuti, scaduto lo scorso venerdì pomeriggio.

Austin dal canto suo non ha dichiarato nulla a riguardo e nel momento in cui scriviamo la situazione resta quella descritta, con i Tweet cancellati e il video ancora visibile e ora a quota 2.4 milioni di visualizzazioni. Difficile capire cosa sia effettivamente successo e per quale motivo il content creator abbia rimosso le foto del DualSense da Twitter lasciando invece online il video dell'apparente discordia. Ricordiamo che il post su Reddit è stato chiuso rapidamente dunque Austin potrebbe in realtà non aver avuto alcun problema con Sony e la cancellazione dei Tweet potrebbe essere legata ad altre motivazioni.