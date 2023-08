PS5, problemi all'EVO 2023: la porta USB ha rovinato le periferiche dei concorrenti?

Come ormai ben saprete, in questi giorni si sta tenendo l'EVO 2023, l'evento dedicato ai picchiaduro al quale partecipano i giocatori più abili di tutto il mondo. Stando alle testimonianze di alcuni giocatori professionisti, l'utilizzo di PlayStation 5 come piattaforma principale avrebbe creato non pochi problemi.

Dal momento che Sony ha acquisito l'EVO qualche tempo fa, la console di ultima generazione è quella che viene utilizzata in tutte le competizioni al posto dei PC. Sebbene l'uso di PlayStation 5 non rappresenti alcun problema per i concorrenti che utilizzano il DualSense o altri controller wireless che non richiedono accessori aggiuntivi, sembrerebbe che vi siano stati grossi inconvenienti per coloro i quali fanno uso di periferiche che sfruttano la porta USB della macchina da gioco del colosso nipponico.

Stando a quanto dichiarato dai pro player, PlayStation 5 si è surriscaldata al punto da danneggiare molte delle periferiche collegate. A testimoniarlo vi sono anche le foto scattate ai connettori fusi, che mostrano come i danni riguardino sia il dispositivo collegato che la porta stessa della console.

Tali eventi hanno scatenato un'accesa discussione sui social, tra chi sostiene che non vi sia alcun problema a competere su console e chi ritiene sia più consono giocare questo genere di partite su PC, piattaforma considerata più affidabile.

In attesa di scoprire se Sony si esporrà sulla questione, vi ricordiamo che proprio durante l'evento è stato pubblicato il trailer d'annuncio di Reptile in Mortal Kombat 1.