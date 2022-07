PS5: problemi di flickering e Image Retention con il VRR dopo l'ultimo update - Aggiornata

Come riportato dal portale giapponese jisakuhibi, sembra che l'ultimo aggiornamento firmware di PlayStation 5 dedicato alla modalità a bassa latenza abbia in qualche modo intaccato il funzionamento del Variable Refresh Rate della console Sony.

Secondo la testimonianza del sito nipponico, e come dimostra il filmato che trovate in cima, PlayStation 5 presenta casi di flickering e Image Retention con i pannelli degli utenti in caso venga utilizzato il VRR. A quanto pare a soffrirne sarebbero anche i monitor INZONE recentemente annunciati da Sony e concepiti per il gaming su PlayStation 5.

I problemi tecnici, che al momento si manifestano solo in casi isolati, sono stati segnalati durante delle sessioni di gameplay di Marvel's Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank Rift Apart, ovviamente entrambi compatibili con la tecnologia VVR di PS5. A quanto pare a nulla sono serviti i metodi utilizzati dagli utenti per risolvere il problema, e a questo punto non ci resta che sperare che Sony intervenga al più presto per risolvere la situazione. Al momento non è ancora giunto un commento ufficiale da parte della compagnia nipponica.

Nel frattempo tornano a farsi strada i rumor sulla possibile console mid-gen di Sony: secondo le ultime indiscrezioni PS5 Pro sarà lanciata sul mercato nel 2024.