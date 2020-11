PS5: problemi grafici per colpa della GPU difettosa? Parla Tom Warren di The Verge

Su YouTube e Twitter stanno circolando in queste ore alcuni video che mostrano difetti grafici su schermo in giochi PS5 come Godfall, Astro's Playroom e in alcuni giochi PS4 in retrocompatibilità.

Tom Warren, Senior Editor di The Verge, ha ricondiviso sui suoi profili social alcuni video di esempio spiegando che "questo genere di problema è simile a quello che si verifica con le GPU overcloccate difettose" e ribadendo che se la vostra console presenta questo problema, l'unica cosa da fare è quella di contattare l'assistenza e chiederne la sostituzione. Non si tratterebbe dunque di un difetto software risolvibile con un aggiornamento bensì di un problema hardware e per questo destinato a ripresentarsi in futuro, risolvibilmente solamente cambiando la console.

Al momento le segnalazioni legate a questa problematica non sembrano essere particolarmente numerose, la speranza è che possa trattarsi di pochi e sporadici casi. Tra i problemi di PlayStation 5 emersi dal lancio segnaliamo anche il bug della coda dei download e il problema del coil while, oltre alla modalità riposo che non non funziona come dovrebbe in alcuni casi.

Qualcuno di voi ha riscontrato i difetti presenti nei video qui sotto? Fatecelo sapere con un messaggio nei commenti, ricordatevi in ogni caso di mantenere toni civili e di non sfociare nella console war.