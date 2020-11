PS5 e problemi al lancio: dalla modalità riposo a HDD esterni, la community fa il punto

Con la console ora disponibile su molti mercati (USA, Giappone, Canada, Messico, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Gran Bretagna), gli appassionati possono finalmente testare con mano PlayStation 5.

I test su grande scala hanno portato con sé alcune prime segnalazioni relative ad imprevisti tecnici correlati all'utilizzo della console next-gen. Le casistiche per ora sembrano includere bug legati al download di giochi su PS5 oppure casi di Coil Whine su Ps5. Per cercare di fare il punto della situazione sul lancio dell'hardware, la community del noto forum Resetera ha aperto un thread dedicato, nel quale è stato avviato un apposito sondaggio. Quest'ultimo - ovviamente - non ha pretese di esaustività, anche perché sul portale non vi è modo di verificare l'identità di coloro che vi partecipano. Lo scopo è dunque piuttosto quello di offrire una prima panoramica approssimativa della situazione agli utenti in cerca di informazioni o consigli, ma che non hanno modo di seguire il continuo aggiornarsi della discussione tra gli utenti del forum.



Al momento, i casi più consistenti di malfunzionamento di PS5 sembrano essere associati sul forum all'utilizzo di HDD esterni, all'utilizzo di connessioni wired (in particolare LAN) nella fase di configurazione della console, all'utilizzo della modalità riposo (in particolare con giochi attivi). Su quest'ultimo punto, come potete verificare in calce a questa news, stanno effettuando approfondimenti anche gli sviluppatori di Insomniac Games. Di seguito, i risultati del sondaggio Resetera al momento in cui scriviamo:

Pur avendo compiuto una delle tre azioni citate, PS5 funziona: 55,3% (99 voti)

Pur avendo compiuto una delle tre azioni citate, PS5 funziona, ma ci sono state problematiche tecniche minori: 10,6% (19 voti)

PS5 funziona e non è stata compiuta nessuna delle tre azioni: 19% (34 voti)

PS5 funziona e non è stata compiuta nessuna delle tre azioni, ma ci sono state problematiche minori: 6,7% (12 voti)

PS5 non funziona ed è stata compiuta una delle tre azioni: 3,4% (6 voti)

PS5 non funziona e non è stata compita nessuna delle tre azioni: 5% (9 voti)

Complessivamente, il sondaggio raccoglie per ora 179 voti: un campione non particolarmente rappresentativo a livello statistico, ma che comunque può risultare interessante analizzare.