PS5 e problemi al lancio: ripercorriamo in video il Day One di PlayStation 5!

Il 19 novembre - 12 novembre in USA, Giappone, Canada e altri Paesi - la console Sony di nuova generazione ha finalmente compiuto il proprio debutto sul mercato videoludico.

L'esordio di PlayStation 5 è stato accompagnato da moltissimo entusiasmo, tanto che il CEO Jim Ryan ha confermato che al momento PS5 è completamente sold-out. Tuttavia, non sono mancati anche taluni problemi e imprevisti, tra i quali è da annoverare anche la difficoltà riscontrata dagli appassionati nel reperire una unità dell'hardware da acquistare. Lo sforzo produttivo messo in campo da Sony - e inevitabilmente influenzato anche dagli effetti dell'epidemia di Covid 19 - non è infatti stato sufficiente a soddisfare la domanda di PlayStation 5 generata dalla community videoludica globale.



In aggiunta, talune problematiche tecniche hanno accompagnato il Day One di alcuni videogiocatori. Tra malfunzionamenti legati al download dei software acquistati sino a segnalazioni di fenomeni di Coil Whine su PS5, non sono mancati gli imprevisti legati all'esordio della nuova console. Per fare il punto della situazione, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato, col quale ripercorriamo i problemi che hanno caratterizzato il lancio di PlayStation 5. Come sempre, trovate il filmato disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!