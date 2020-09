PS5 e i problemi di produzione: tutti i dettagli sulla smentita da parte di Sony

Le ultime ore sono state parecchio movimentate per Sony, le cui azioni hanno subito una svalutazione a causa del report di Bloomberg. Il celebre portale ha segnalato presunti problemi nella produzione di PlayStation 5, ma sembra che il colosso giapponese abbia prontamente smentito l'esistenza di complicazioni di questo tipo.

Se Bloomberg riportava infatti un taglio di ben quattro milioni di unità, la lettera di Sony inviata a GamesIndustry ha smontato quanto sostenuto dal sito. Secondo l'azienda non ci sarebbe stato alcun taglio e la produzione della console di prossima generazione continua ad essere in fase di produzione senza problemi, così da garantire il numero di scorte necessarie a soddisfare tutti gli utenti interessati all'acquisto sia al day one, probabilmente previsto per la seconda metà di novembre, che nel periodo natalizio.

Prima di lasciarvi al filmato che trovate in apertura della notizia e nel quale approfondiamo la questione, vi ricordiamo che questa sera alle ore 22:00 italiane si terrà il PlayStation 5 Showcase, evento durante il quale scopriremo finalmente data d'uscita e prezzo della console. Non dimenticate di seguire l'evento con noi sul canale Twitch di Everyeye, dove siamo già in live con numerosi ospiti che ci accompagneranno fino all'inizio della diretta Sony.