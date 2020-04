PS5: problemi di surriscaldamento smentiti da Mark Cerny durante la presentazione

Un recente rumor poi smentito da alcuni insider cita problemi di surriscaldamento su PS5 tuttavia questa ipotesi era già stata chiarita da Mark Cerny durante la presentazione di PlayStation 5 a marzo. Non ve lo ricordate? Ci pensiamo noi.

"Non usiamo la temperatura effettiva del chip, poiché provocherebbe ben due scenari di variabilità tra le PS5, uno è legato alle oscillazioni causate dalle differenze di temperatura nell'ambiente: la console potrebbe trovarsi in una posizione più calda o più fredda nella stanza. L'altro è dipende invece dal singolo chip personalizzato nella console, alcuni chip sono più caldi e altri più freddi. Invece di utilizzare la temperatura dei chip, utilizziamo un algoritmo in cui la frequenza dipende dalle informazioni sull'attività della CPU e della GPU. Ciò mantiene coerente il comportamento di tutte le PS5."

Questa la dichiarazione di Cerny che ha spiegato molto chiaramente come funzionano CPU e GPU di PlayStation 5, entrambe progettate per funzionare sempre al massimo delle proprie potenzialità senza per questo surriscaldare la console. Altri insider avevano poi parlato di un sistema di raffreddamento migliore su PS5 rispetto a quanto visto su PlayStation 5, problemi di surriscaldamento sembrano dunque essere scongiurati, come confermato anche da varie personalità dell'industria che hanno di fatto smentito l'autore di questa voce.