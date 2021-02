PS5 è il prodotto più desiderato su Amazon.it nella categoria videogiochi

Dopo aver ceduto il posto a Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Xbox Series X per qualche giorno, PlayStation 5 torna ora in vetta alla classifica dei prodotti più desiderati su Amazon.it per la categoria Videogiochi.

PS5 Standard occupa la prima posizione seguita da PS5 Digital Edition al secondo posto, sul gradino più basso del podio troviamo Super Mario 3D World + Bowser's Fury, uscendo dal podio invece spazio a Xbox Series X (quarto posto), The Last of Us Parte 2 in offerta a 29.99 euro e ancora cuffie Pulse 3D Wireless, Telecamera HD, DualSense e giochi Nintendo come Animal Crossing New Horizons, Ring Fit Adventure e Super Mario 3D All-Stars.

Al momento in ogni caso PS5 e PS5 Digital Edition non sono in vendita su Amazon.it, il colosso dell'eCommerce non ha annunciato l'arrivo di ulteriori scorte dopo il piccolo restock di inizio anno, Sony però ha più volte ribadito che nuove console arriveranno nelle prossime settimane, probabilmente a partire da metà marzo e per tutta la primavera, secondo vari insider.

Sony ha distribuito 4.5 milioni di PS5 nel 2020 registrando il miglior lancio hardware di sempre per una console PlayStation, l'obiettivo ora è quello di ottenere numeri ancora più alti nel 2021, quando sarà possibile lasciarsi alle spalle il problema delle scorte limitate.