PS5: la produzione inizierà a giugno, nessun rinvio al 2021

Come emerso da un report di Bloomberg Sony potrebbe produrre un numero limitato di PS5 durante il primo anno di vita della console, strategia scelta per non dover rinviare il lancio al 2021, ipotesi che Jim Ryan non ha preso in considerazione, sempre stando a quanto riportato dalla testata.

Secondo una fonte anonima apparentemente a conoscenza di diversi piani di produzione e distribuzione dei prodotti Sony, la compagnia non vuole assolutamente rinviare il lancio di PlayStation 5, l'obiettivo è infatti quello di uscire nella stessa finestra di Xbox Series X per non dare vantaggio alla concorrenza.

La produzione di massa di PS5 dovrebbe iniziare nel mese di giugno e Jim Ryan (Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment) starebbe facendo pressione per un lancio in contemporanea mondiale, a differenza di quanto accaduto con PlayStation 4, uscita prima in Nord America, due settimane dopo in Europa e tre mesi più tardi in Giappone. Per raggiungere questo obiettivo, come detto, Sony sembra disposta a ridurre il numero di pezzi da produrre, che non dovrebbe superare quota 5 o 6 milioni per il primo anno fiscale (entro il 31 marzo 2021).

Al momento la veridicità del report è tutta da verificare e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.