PS5 Rumor: niente Smart Delivery, aggiornamenti next-gen a discrezione dei publisher?

Un report proveniente dal Giappone sembra far intuire che PlayStation 5 non avrà un sistema stile Smart Delivery di Xbox Series X e ogni decisione in merito al supporto e agli aggiornamenti dai giochi PS4 a PS5 spetterà ai singoli publisher.

Nessun sistema di upgrade uniformato e unici per tutti, quindi? Apparentemente la possibilità di fornire aggiornamenti next-gen per i giochi PlayStation 4 sarà "a discrezione dei singoli editori, tuttavia Sony garantirà una notevole flessibilità in merito anche in Giappone e non ostacolerà i publisher che desiderino fornire un upgrade alla versione PS5 dei loro giochi."

E' quanto si legge nella traduzione di un report pubblicato su Gamespark, c'è da dire però che la situazione non è troppo chiara e la traduzione stessa potrebbe aver omesso qualche passaggio importante, oppure potrebbe trattarsi semplicemente di ipotesi del giornalista autore dell'articolo, difficile sbilanciarsi ulteriormente senza prove concrete a supporto di questa tesi.

Nelle scorse ore Electronic Arts ha confermato che fornirà un aggiornamento next-gen a tutti coloro che acquisteranno Madden NFL 21 per PS4 e Xbox One, permettendo così di ottenere le versioni PS5 e Xbox Series X a costo zero, con un limite almeno per quanto riguarda la versione PS4 fisica, la quale non potrà essere convertita in edizione digitale, situazione che crea un precedente qualora il cliente decida di acquistare PlayStation 5 Digital Edition, quest'ultima priva del lettore Blu-Ray.

Ribadiamo ancora una volta come quanto riportato non sia frutto di dichiarazioni ufficiali (se non per quanto riguarda gli annunci di Electronic Arts) e dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.