PS5 in pronta consegna dove si trova a marzo 2023?

Cercate una PlayStation 5 in pronta consegna ma non sapete dove trovarla? Nessun problema, vi aiutiamo noi! Con i recenti restock di PS5, trovare la console Sony è sicuramente più semplice rispetto a qualche mese fa, anche in pronta consegna e senza lunghe attese.

Su eBay trovate PS5 con God of War Ragnarok a 579 euro in pronta consegna con disponibilità immediata, ottimo prezzo se pensiamo che normalmente questo bundle ha costo di listino di 619,99 euro. Lo stesso bundle PS5 è in vendita da Unieuro a 619.99 euro con spedizione gratuita, anche in questo caso con consegna veloce stimata in 48/72 ore.

Nel momento in cui scriviamo PS5 è in vendita anche su Amazon.it limitatamente al pacchetto con PS5 Standard Edition e God of War Ragnarok, il prezzo è quello di listino, con tutte le garanzie fornite da Amazon e spedizione gratis per i membri Prime.

Queste sono solo alcune delle proposte per acquistare una console PS5 in pronta consegna online e nei negozi fisici, la disponibilità come detto è garantita, questo vuol dire che solitamente il prodotto è disponibile in magazzino e pronto per essere spedito, in ogni caso i tempi di spedizione sono sempre indicati chiaramente su tutti gli store online e siti di eCommerce, mentre per i negozi fisici assicuratevi di poter ritirare subito il bene acquistato.