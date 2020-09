PS5 pronta al debutto: la line-up di lancio migliore di sempre? Ne parliamo in video!

Mancano ormai meno di due mesi al debutto ufficiale di PlayStation 5 sul mercato vidoeludico, pronto ad accogliere la transizione agli hardware console di nuova generazione.

A offrire un quadro più definitivo su ciò che è legittimo attendersi dalla nuova piattaforma ci hanno pensato i molteplici eventi organizzati da Sony nel corso dell'estate, oltre a comunicazioni da parte delle singole software house. In particolare, le ultime settimane hanno potuto comporre il mosaico di quelli che saranno i giochi disponibili al Day One su PlayStation 5.

Alquanto variegati nel genere di riferimento, questi ultimi includono l'atteso remake di Demon's Souls, esclusivo per l'hardware next-gen, e titoli quali Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Sackboy: A Big Adventure, in arrivo anche su PlayStation 4. Nel descrivere l'offerta assemblata da Sony per il debutto di PS5, Jim Ryan, Presidente e CEO di SIE (Sony Interactive Entertainment), non ha esitato nel descriverla come la miglior line-up di lancio di sempre.



Per analizzare la proposta PS5 e commentare le parole del dirigente Sony, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato, nel quale ripercorriamo le storie di debutto delle precedenti console PlayStation. Come sempre, potete dedicarvi alla sua visione direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye. Qual è la vostra opinione sulla line-up di lancio di PlayStation 5?