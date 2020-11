PS5, pronti all'avvio: le 10 cose da fare immediatamente, la guida in video!

Trascorso il fatidico 19 novembre, PlayStation 5 è finalmente approdata anche sul mercato europeo ed è di conseguenza divenuta disponibile per il pubblico italiano.

Se nonostante il completo esaurimento delle scorte di PS5 siete tra coloro che sono riusciti a prenotare o acquistare la console di nuova generazione, probabilmente avrete già effettuato - o siete in procinto di effettuare - il primo avvio. Ebbene, per agevolarvi e aiutarvi a trarre il massimo dalle potenzialità dell'hardware, la Redazione di Everyeye ha confezionato un'utile guida alle impostazioni o agli accorgimenti da adottare nelle prime fasi di vita di PlayStation 5. Il nostro Giovanni Panzano ha in particolare realizzato una selezione di 10 azioni da compiere subito dopo il primo avvio della console.



Per presentarvi ogni dettaglio, le indicazioni sono state tradotte in una pratica video guida dedicata, così da affiancare alle indicazioni verbali anche un dinamico supporto visivo che possa aiutare ad orientarsi tra i menu della nuova interfaccia di PS5. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Nell'augurarvi una buona visione, vi segnaliamo inoltre uno speciale dedicato alle problematiche che hanno interessato il lancio di PS5, a cura del nostro Antonio Izzo.