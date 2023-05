PS5 e le prossime esclusive: molti team Sony pronti a un reveal, parla Shinobi

Accanto ai tanto chiacchierati dieci videogiochi di stampo live service in sviluppo presso Sony, potrebbero esservi molti ulteriori progetti in cantiere negli studi dei PlayStation Studios. Ma quando saranno svelati al pubblico?

Mentre rumor e indiscrezioni sembrano suggerire il possibile annuncio di un PlayStation Showcase in arrivo a fine maggio, sono numerosi gli insider pronti a pronunciarsi in merito. Tra questi ultimi, troviamo anche Shinobi602, le cui anticipazioni si sono spesso rivelate corrette. Stando a quanto riportato dall'utente sul forum di Resetera, i tempi potrebbero essere effettivamente maturi per una presentazione in grande stile targata Sony.

Pur non avendo al momento dettagli precisi da condividere su di un eventuale PlayStation Showcase, Shinobi602 si dice infatti certo del fatto che molti dei team parte dei PlayStation Studios sarebbero ormai pressoché pronti a svelare i loro prossimi progetti. In effetti, sono numerose le software house dell'ecosistema Sony a non aver ancora alzato il sipario sulle proprie ultime attività. Da Naughty Dog a Bluepoint Studios, passando per Media Molecule, Housemarque, Bend Studio e Sucker Punch, la curiosità che circonda le software house di casa PlayStation è alle stelle.



In attesa di informazioni ufficiali, quali sperate possano essere le prossime esclusive Sony destinate a esordire nel catalogo di PlayStation 5?