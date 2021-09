PS5: quali sono i prossimi giochi in uscita? Da Kena a Horizon Forbidden West

La lineup PlayStation 5 è in continua espansione e ovviamente tanti nuovi giochi sono in arrivo entro la fine dell'anno (e oltre), ma a cosa giocheremo esattamente nei prossimi mesi? Facciamo una panoramica completa sui nuovi giochi PS5 in uscita durante l'autunno 2021 e non solo.

Iniziamo citando Deathloop di Arkane (ecco la nostra recensione di Deathloop per PS5), il nuovo gioco degli autori di Prey e Dishonored è disponibile dal 14 settembre su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Il 21 settembre arriva poi l'atteso Kena Bridge of Spirits, produzione indipendente che tanto successo ha riscosso in questi ultimi mesi... l'hype è alle stelle, vedremo come se la caverà alla prova sul campo. Il 24 settembre sarà la volta di Death Stranding Director's Cut (ecco tutte le novità di Death Stranding Director's Cut), l'edizione aggiornata del gioco di Hideo Kojima uscito nel 2019 su PS4 e l'anno successivo su PC.

A ottobre arrivano FIFA 22 (primo ottobre), Far Cry 6 (7 ottobre), Back 4 Blood (12 ottobre), Battlefield 2042 (22 ottobre) e Guardiani della Galassia (26 ottobre). A novembre spazio a Call of Duty Vanguard (5 novembre) e The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition l'11 novembre (a dieci anni esatti dal lancio), infine segnaliamo l'uscita di Dying Light 2 per il 7 dicembre.

Nel 2022 sono attese poi produzioni di grosso calibro come Horizon Forbidden West (18 febbraio), Gran Turismo 7 (4 marzo), God of War Ragnarok (presumibilmente nella seconda metà dell'anno), Forspoken (primavera 2022, avete letto la nostra anteprima di Forspoken?), Ghostwire Tokyo e Gotham Knights solamente per citarne alcune. Il prossimo anno usciranno anche Elden Ring di FromSoftware (22 gennaio), Hogwarts Legacy, Uncharted Legacy of Thieves Collection, Stray, Lords of the Rings Gollum, Avatar Frontiers of Pandora e The Callisto Protocol, solamente per citare alcuni dei titoli più rappresentativi. Tra il 2023 e il 2024 vedremo invece Pragmata di Capcom, Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine di Insomniac.