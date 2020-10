PS5 protagonista di un nuovo spot TV: la console nelle mani di Travis Scott

Sul finire del mese di settembre PS5 era stata protagonista di uno scatto con Travis Scott, noto rapper e produttore discografico statunitense: ora è stato svelato il mistero!

Il musicista si è infatti reso protagonista di un nuovo spot TV dedicato alla console di prossima generazione di casa Sony. Piuttosto bizzarro, quest'ultimo si apre sulla sede di PlayStation per poi spostarsi in ambienti interni, con inquadratura su di una imponente postazione di gioco. A impugnare il DualSense troviamo proprio il personaggio d'eccezione. Sul finire del filmato, Travis Scott viene di fatto investito dall'effetto generato dall'accensione di PlayStation 5. Il tutto in una cornice dalle tonalità in bianco e nero, mentre la telecamera indugia con frequenza su capi d'abbigliamento che sembrano essere frutto di una collaborazione con Nike.



Come ormai tradizione, potete visionare lo spot direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Che cosa ve ne pare? Nel corso della giornata odierna, venerdì 23 ottobre, vi è stata un'improvvisa impennata nei ritmi comunicativi legati a PlayStation 5. La console Sony ha infatti raggiunto le redazioni di diverse testate internazionali, mentre il sempre attivo Geoff Keighley ha avuto modo di condividere con il pubblico un primo video unboxing di PS5.