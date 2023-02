PS5 a prova d'incendio: va a fuoco, si scioglie ma continua a funzionare

E mentre in Italia continuano le segnalazioni di PS5 con lettore ottico difettoso, da TikTok arriva un video decisamente curioso che dimostrerebbe la grande resistenza della console Sony, capace di non distruggersi anche qualora prendesse fuoco.

Sul popolare social l'utente patty_pp ha condiviso un video in cui mostra una PS5 con l'esterno sciolto a causa di un incendio, che non avrebbe comunque colpito le componenti interne del sistema. Per questo motivo, dunque, la console continua a funzionare regolarmente, come mostrato dall'utente nella sua clip. Non a caso patty_pp chiama il suo filmato "la miglior pubblicità Sony che abbia mai visto finora", per sottolineare appunto la notevole resistenza della piattaforma del colosso nipponico.

E quando un altro utente gli fa notare che nella sua clip si nota la presenza di una seconda PS5 perfettamente integra, ipotizzando dunque un possibile fake, patty_pp carica un secondo video in cui mostra chiaramente l'accensione della console bruciata collegata al televisore, che si avvia senza alcun tipo di difficoltà. Le alte temperature delle fiamme non hanno compromesso l'efficienza di PS5, e solamente l'esterno è rimasto gravemente danneggiato senza alcuna ripercussione per gli elementi fondamentali. Certo, potrebbe anche essersi trattata di semplice fortuna, ma in ogni caso ciò sembra evidenziare l'efficacia dei rivestimenti adottati da Sony per il suo prodotto, che sembra non aver alcun timore nemmeno di un incendio.

Nel frattempo le vendite di PS5 si sono triplicate in Europa a gennaio 2023, grazie alle scorte molto più consistenti annunciate da Sony che stanno già dando i loro frutti.