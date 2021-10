PS5 Prove Gratis: trovato un modo per aggirare il limite di tempo delle Demo PS5

Qualche giorno fa, senza alcun preavviso, Sony ha lanciato una nuova funzionalità del PlayStation Store che consente agli utenti di provare gratis per un periodo di tempo limitato dei giochi per PS5: i primi ad offrire quest'opportunità sono Death Stranding: Director's Cut e Sackboy: Una Grande Avventura.

Non tutto è oro quel che luccica, in ogni caso. Innanzitutto, la funzione Game Trials è attiva solo nel Regno Unito, con l'Italia che al momento risulta essere esclusa. Inoltre, le prove hanno un limite di tempo (5 ore per Sackboy, 6 ore per Death Stranding), il cui conteggio comincia nel momento esatto in cui viene premuto il tasto Scarica, e non all'avvio del gioco (come succede su EA Play, ad esempio). Ciò significa che i giocatori con connessioni poco performanti potrebbero esaurire gran parte o addirittura tutto il tempo a loro disposizione ancora prima di poter cominciare a giocare.

La community, in ogni caso, ha già trovato un modo per aggirare il problema. Tutto ciò che bisogna fare è:

Creare un nuovo account appartenente alla medesima regione dell'account principale;

Scaricare la Prova Gratis del gioco con il nuovo account;

Al termine del download, passare all'account principale e cliccare nuovamente su Download Trial;

Dal momento che la Prova Gratis è già stata scaricata in precedenza, il tempo di download è azzerato e l'intero tempo a disposizione può essere impiegato per giocare.

Non sappiamo quando e se la funzionalità verrà attivata anche in Italia. Nel caso, già sapete come aggirare il problema del limite di tempo.