PS5 e PS Plus gratis grazie al nuovo concorso a premi di Coca-Cola

Siete ancora in cerca di una PlayStation 5 o dovete rinnovare il vostro abbonamento a PlayStation Plus? Sappiate allora che la nuova promozione targata Coca-Cola, realizzata in collaborazione con la Coppa Italia, potrebbe fare al caso vostro.

L'offerta in questione, la quale è già attiva e lo resterà fino al prossimo 19 maggio 2021, permette a chiunque acquisti prodotti Coca-Cola di tentare la fortuna e provare ad ottenere una console PlayStation 5 o un abbonamento della durata di un anno al servizio Sony che vengono messi in palio ogni giorno. Al momento dell'acquisto riceverete un codice sullo scontrino da inserire sull'applicazione ufficiale Coca-Cola o da inviare ad un numero di cellulare tramite WhatsApp o SMS così da scoprire se avete vinto o meno. Tra i partner della promozione troviamo Autogrill e Deliveroo, presso i quali è possibile acquistare almeno una bevanda per ottenere il codice da utilizzare e provare a vincere.

Prima che corriate a provare a vincere una console, vi ricordiamo che proprio domani farà il proprio debutto il nuovo aggiornamento di PlayStation 5 con archiviazione su USB e Share Play cross-gen. Avete già letto le ultime notizie in merito alla carenza di scorte di PlayStation 5 e Xbox Series X|S?