PS5 e nuovo PS Plus: Sony lavora all'emulatore PS3, secondo Jeff Grubb

Collegandosi all'annuncio del nuovo PlayStation Plus, il giornalista e insider Jeff Grubb si dice certo del fatto che i progettisti di Sony stiano attualmente lavorando a un emulatore che possa offrire all'utenza PlayStation 5 abbonata al servizio l'opportunità di scaricare e giocare in locale ai titoli PS3.

Riflettendo sulle implicazioni del nuovo servizio in abbonamento di Sony che debutterà ufficialmente nel mese di giugno in sostituzione degli attuali PS Plus e PS Now, il redattore di VentureBeat discute dell'emulatore PS3 spiegando come "ne ho parlato con chi di dovere per tutta la settimana, ho chiesto informazioni e, da quel che ho capito, sembra proprio che Sony stia lavorando a un sistema di emulazione dei giochi PS3 su PlayStation 5".

Il noto giornalista e insider, però, sottolinea che "potrebbe volerci del tempo. Vorrei che lo annunciassero pubblicamente, dovrebbero spiegarci cosa stanno facendo. In fondo, è una delle cose che è mancata nell'annuncio del nuovo PS Plus, sembra quasi che non gli importasse nulla (di far sapere ai propri utenti che stanno sviluppando un emulatore PS3 per PS5, ndr)".

Omettendo questo importante dettaglio, secondo Grubb, Sony avrebbe dato l'impressione di voler effettuare un "semplice" rebrand dei propri servizi, riorganizzandoli sotto l'etichetta di PS Plus. Oltre a Grubb, altri addetti al settore hanno espresso un proprio parere su questo ipotetico sistema di emulazione: per lo youtuber Modern Vintage Gamer, ad esempio, l'emulazione di PS3 su PS5 è assolutamente possibile, mentre Lanche McDonald ha manifestato tutta la sua contrarietà per la scelta di Sony di non rendere accessibile a tutti, e senza alcun obbligo di abbonamento, la fruizione dei giochi PS3 su PlayStation 5.