PS5 e PS Store integrato: sulla nuova console anche la Wishlist rinnovata

Dopo essersi rinnovato in vista del lancio della console next-gen, il nuovo PlayStation Store si presenta come integrato nell'interfaccia utente di PlayStation 5.

Il negozio digitale dedicato all'universo PlayStation non è infatti più affidato ad una applicazione dedicata e risulta dunque immediatamente accessibile dai giocatori, senza tempi di caricamento. Lo store presenta inoltre anche alcune nuove feature, tra cui un sistema di Wishlist completamente rinnovato. Ogni utente può inserire nella propria Lista dei Desideri giochi e DLC, sui quali riceverà notifiche dedicate, come ad esempio in caso di sconti o promozioni che coinvolgono i prodotti. Ulteriore elemento interessante, è inoltre possibile seguire singoli titoli, per ricevere aggiornamenti su novità in arrivo, come ad esempio nuovi contenuti post-lancio.



Complessivamente, l'esperienza utente offerta da PlayStation 5 dovrebbe dunque rendere più semplice e immediato restare aggiornati sulle novità che coinvolgono le produzioni che suscitano l'interesse del giocatore. Da notare inoltre come PlayStation Plus e PlayStation Now presentino una sezione dedicata sull'hardware, con apposite applicazioni. Per un confronto con quanto realizzato sul fronte del rinnovo dell'interfaccia dei propri hardware da parte di Sony e Microsoft, sulle pagine di Everyeye trovate un utile confronto tra PlayStation 5 e Xbox Series X, a cura del nostro Marco Mottura.