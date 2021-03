PS5 e PS VR 2, insoliti brevetti in casa Sony: una banana come controller

Il mondo videoludico non è certamente nuovo a brevetti insoliti e potenzialmente bizzarri, tra i quali possiamo ora annoverare anche un documento dedicato all'evoluzione dei controller in casa PlayStation.

Nell'estate dello scorso anno, Sony ha infatti depositato un brevetto legato ad un sistema di utilizzo di comuni oggetti come sostitutivi di un pad convenzionale. Ora divenuto pubblico nei database dello USPTO (United States Patent and Trademark Office - Ufficio USA Brevetti e Marchi), il documento consente di dare uno sguardo ad alcune delle attività di ricerca condotte dal colosso giapponese.

Nello specifico, il brevetto riguarda una tecnologia in grado di adattare potenzialmente qualsiasi oggetto non luminoso in un controller. Per descrivere i dettagli del procedimento, tuttavia, il team di ingegneri ha preferito - come potete verificare direttamente in calce a questa news - concentrare la propria attenzione su di una comune banana. Una apposita videocamera dovrebbe identificare l'oggetto, risultando così in grado di riconoscerne i movimenti e tradurli in azioni in-game. Per una maggiore precisione, si propone di mappare l'oggetto in maniera più dettagliata, collocandovi sulla superficie veri e propri tasti virtuali. Il brevetto non esclude peraltro l'utilizzo di una coppia del medesimo strumento: due banane potrebbero così trasformarsi in armi, mentre due arance potrebbero dar vita - secondo gli esempi proposti - ad un volante.



Come sempre in questi casi, ricordiamo che non sempre i brevetti si traducono effettivamente in tecnologie effettive. In questo specifico caso, potrebbe trattarsi di semplici indagini legate allo sviluppo del già annunciato PS VR 2 e all'analisi di funzionalità per il futuro controller di PlayStation VR 2.