PS5 e PS VR: ecco come è fatto l'adattatore per PlayStation Camera

Dopo aver lasciato al supporto Sony l'onere di spiegare come richiedere gratis l'adattatore PS VR per PS5, il famoso dirigente dell'azienda giapponese Shuhei Yoshida mostra le prime immagini del dispositivo da connetere a PlayStation Camera per poter rendere compatibile il visore VR di PS4 con la console nextgen.

L'ex presidente dei Sony Worldwide Studios si affaccia sui social per mostrare le foto che ritraggono l'unità da collegare a PS Camera garantirne la compatibilità con PlayStation 5 e, quindi, con il caschetto delle meraviglie di PS VR.

Nelle foto mostrate da Yoshida c'è anche un piccolo foglio d'istruzioni che descrive i veloci passaggi da effettuare per connettere PlayStation Camera di PS4 alla console nextgen di Sony. L'adattatore in questione, come citato in precedenza, può essere richiesto all'azienda nipponica in via del tutto gratuita mediante un modulo già accessibile anche in Italia.

Chiunque possieda un visore PS VR può compilare il form messo a disposizione dal supporto ufficiale di Sony e richiedere l'adattatore, premurandosi ovviamente di fornire le informazioni essenziali come il numero di serie del proprio visore in Realtà Virtuale, l'indirizzo di spedizione e le generalità. In base a quanto precisato da Sony nelle scorse settimane, ci sarà una selezione di giochi PS VR con framerate migliore su PS5 grazie alle funzioni di retrocompatibilità della piattaforma nextgen in arrivo il 19 novembre.