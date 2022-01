PS5 e PS4: come collegare l'account Discord e mostrare ID e attività di gioco

Nel corso della serata sono finalmente stati confermati i rumor degli ultimi giorni che volevano l'integrazione del PlayStation Network con Discord. Scopriamo insieme come fare per collegare le due piattaforme e condividere le attività di gioco PlayStation 4/PlayStation 5 e non solo.

Il primo passo da seguire per effettuare il collegamento tra le due piattaforme è quello di accedere all'applicazione ufficiale di Discord e poi aprire il pannello delle impostazioni. A questo punto selezionate la voce "Collegamenti" e cliccate sull'icona PlayStation nella parte destra della pagina, dove potete trovare tutte le icone relative a servizi come Xbox Live, Battle.net e così via. Vi apparirà così una schermata nella quale effettuare l'accesso al vostro account PlayStation Network e, una volta inseriti i dati, avrete collegato il profilo PSN a Discord. Una volta effettuato il collegamento, in questa schermata potrete decidere quali informazioni condividere con i vostri contatti e con gli altri utenti presenti nei server aggiunti all'account Discord. Potrete infatti scegliere se mostrare ad altri utenti il vostro nickname sul PlayStation Network oppure quale gioco è in esecuzione sulla vostra console.

Nel caso in cui le attività non dovessero essere mostrate nonostante l'esecuzione corretta di tutte le procedure, è molto probabile che il problema sia da cercare nelle impostazioni della privacy del vostro account PlayStation, le quali potrebbero bloccare la condivisione di alcune informazioni relative al vostro profilo. Per modificare queste opzioni potete anche accedere alla relativa schermata direttamente su console, così da consentire a Sony di condividere alcune informazioni e renderle così visibili su Discord. Va inoltre precisato che il servizio non è ancora attivo in tutto il mondo e potrebbero volerci giorni prima che la possibilità di connettere PSN e Discord arrivi anche in Italia.