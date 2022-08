PS5 e PS4: come risolvere l'errore qualcosa è andato storto con Remote Play

Se state provando a giocare in streaming su un dispositivo grazie all'applicazione Remote Play per PlayStation 4 o PlayStation 5 e continuate a ricevere il fastidioso errore 'qualcosa è andato storto', potete provare a seguire i nostri consigli per risolvere il problema.

Verificate che il PSN sia online

Quando qualcosa non funziona, la primissima cosa da fare è sempre e solo una: visitare il sito ufficiale del PlayStation Network per accertarsi che non vi siano disservizi e che tutto stia funzionando regolarmente. In questo modo è possibile escludere che la causa dei problemi che stiamo riscontrando non sia esterna, risparmiando tempo prezioso. Il portale in questione presenta una serie di pallini colorati che indicano l'attività di ciascuna componente del servizio: se tutto è verde, significa che non ci sono problemi e occorre cercare altrove una soluzione.

Provate a riavviare tutti i dispositivi

Un'altra possibile soluzione al problema potrebbe essere quella di riavviare tutti i dispositivi che state utilizzando, ovvero la console dalla quale state trasmettendo (PlayStation 4/PlayStation 5), il dispositivo che deve ricevere il segnale (PC, tablet, smartphone o altro) e il modem. È molto probabile che la causa delle problematiche risieda proprio in una di queste periferiche e un riavvio veloce potrebbe consentirvi di giocare con Remote Play senza errori di alcun tipo.

Collegate il pad al device giusto

Una delle cause più comuni degli errori dell'applicazione Remote Play è proprio il controller. Molti giocatori fanno l'errore di riconnettere il controller a PlayStation 4/PlayStation 5 e ciò comporta spesso e volentieri qualche intoppo. Una volta avviata l'applicazione, collegate la periferica al dispositivo al quale state trasmettendo e assicuratevi di non scollegarla.

Fate una prova con un secondo dispositivo

Non è da escludere che il problema sia da ricercare proprio nel dispositivo che state utilizzando per ricevere il segnale dalla vostra console Sony. Il modo migliore per verificare se il problema è questo consiste nel fare un tentativo con un qualsiasi altro tablet/cellulare/PC per provare a comprendere se Remote Play funziona correttamente. Nel caso in cui tutto dovesse filare liscio con un secondo dispositivo, significa che la causa dell'errore è causato dall'hardware utilizzato.

Reinstallate l'applicazione

Se nessuno dei precedenti consigli vi ha permesso di sistemare l'errore 'qualcosa è andato storto' con Remote Play, allora resta un'ultima cosa da provare: disinstallate l'applicazione dal vostro dispositivo ed installatela di nuovo. In questo modo è probabile che un reset dell'app permetta ad eventuali settaggi impostati in maniera errata di tornare alla 'normalità', consentendo il corretto funzionamento della funzionalità.

