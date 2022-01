PS5 e PS4: come sbloccare gratis gli avatar di Death Stranding, Returnal e altre esclusive

Come avrete già letto sulle nostre pagine nel corso del pomeriggio, Sony ha deciso di aprire un portale esclusivamente per consentire ai giocatori di osservare le loro statistiche del 2021, scoprendo così tutti i dettagli sui titoli più giocati durante l'ultimo anno su PlayStation 4 e PlayStation 5. Nel sito, però, è disponibile anche un regalo.

Stiamo parlando di un pacchetto contenente ben quattro diversi avatar utili per la personalizzazione del profilo pubblico sul PlayStation Network e utilizzabili si sulle console di vecchia generazione che su quelle di ultima generazione, ovvero sia PS4 che PS5. Il bundle in questione include al suo interno un avatar di Death Stranding con Sam Porter Bridges ispirato ai banner promozionali della Director's Cut, un avatar di Destruction All-Stars, uno di Ratchet & CLank Rift Apart e uno con la protagonista di Returnal, Selene.

Se siete interessati ad accaparrarvi questi quattro oggetti per dare un tocco aggiuntivo al vostro profilo, sappiate che i passaggi da seguire sono davvero semplici e non occorre molto tempo per ottenerli. Innanzitutto bisogna visitare il sito ufficiale del Riepilogo del 2021 a tema PlayStation ed effettuare l'accesso al portale con le credenziali del PlayStation Network. Una volta dentro, scorrete la pagina fino in fondo, dove vi ritroverete di fronte ad un pulsante blu con su scritto "Ottieni il tuo premio". Cliccando sul bottone, verrete trasferiti ad una nuova pagina che vi proporrà un codice, che andrà riscattato direttamente su console nel PlayStation Store oppure sulla versione web del negozio Sony. A questo punto potrete accedere alla schermata di personalizzazione del profilo e trovare i quattro nuovi avatar nell'elenco delle immagini a vostra disposizione.

Prima di lasciarvi all'immagine che mostra gli avatar, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come smontare la scocca di PS5 per cambiare le cover.