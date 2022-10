PS5, PS4 e Decima Engine: in sviluppo tanti giochi col motore di Horizon e Death Stranding

Una recente intervista rilasciata da Hermen Hulst, attuale responsabile dell'ecosistema PlayStation Studios, ha offerto interessanti retroscena sulle attività dei team di sviluppo di casa Sony.

Sappiamo ad esempio che anche in futuro il lancio delle versioni PC dei giochi Sony non sarà immediato, con i porting che si faranno attendere almeno un anno dopo il debutto su PS4 o PS5. Nel corso dell'interessante chiacchierata con la redazione di Famitsu, Hermen Hulst ha inoltre spiegato come la condivisione di buone pratiche e tecnologie performanti sia un elemento chiave all'interno dei PlayStation Studios.

A tal proposito, il dirigente Sony ha confermato che al momento vi sono diversi giochi in sviluppo nei team interni che faranno uso del Decima Engine. Il motore videoludico, come noto, è stato sviluppato dagli ingegneri di Guerrilla Games ormai diversi anni fa. Il primo debutto del Decima è avvenuto con Horizon: Zero Dawn, ma successivamente la tecnologia ha raggiunto anche gli studi di Kojima Productions. Qui, Hideo Kojima ha utilizzato l'engine per realizzare Death Stranding. Infine - almeno per ora - il Decima è tornato a casa per dare forma ad Horizon: Forbidden West.



Mentre aumentano gli indizi legati ad un possibile annuncio di Death Stranding 2, Hermen Hulst conferma dunque che presto vedremo altre software house cimentarsi con il Decima Engine. Chi vorreste vedere mettersi alla prova con il motore Sony?