PS5 e PS4: Demon's Souls e Miles Morales tra gli screenshot preferiti degli sviluppatori

Sul PlayStation Blog è appena stato pubblicato un lungo post che raccoglie una vasta collezione di screenshot catturati dagli stessi sviluppatori di team come Insomniac Games, Santa Monica Studio e Sucker Punch nei principali giochi PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il risultato di questa simpatica iniziativa è una raccolta di immagini catturate da alcuni dei principali esponenti dei team di sviluppo di vari giochi: tra questi troviamo uno screenshot di Demon's Souls catturato da Henri Markus, Game Designer di Returnal, o immagini di Marvel's Spider-Man Miles Morales ad opera di Rafael Grassetti, l'Art Director dell'ultimo God of War. Tra gli altri giochi coinvolti nell'iniziativa in questione troviamo Nioh 2, No Man's Sky, Ghost of Tsushima, Fall Guys Ultimate Knockout e il tanto apprezzato Astro's Playroom, titolo pre-installato su tutte le unità di PlayStation 5.

A chiudere la galleria d'immagini troviamo anche una serie di consigli diffusi dalla stessa Sony su come utilizzare il tasto Share nelle ultime console, così da imparare a catturare gli screenshot perfetti. A questo proposito, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le 10 cose da fare subito dopo la prima accensione di una nuova PS5.