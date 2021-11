PS5 e PS4: FIFA 22 e Far Cry 6 tra i più scaricati di ottobre 2021

Puntuale come sempre, Sony ha pubblicato un nuovo post sul blog ufficiale PlayStation per comunicare ai giocatori quali sono stati i videogiochi più scaricati sul PS Store nel corso dell'ultimo mese.

Ecco i giochi PS5 più scaricati di ottobre 2021 sul PS Store in Europa:

FIFA 22 Far Cry 6 Back 4 Blood Marvel’s Guardians of the Galaxy Kena: Bridge of Spirits Alan Wake Remastered The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Diablo II: Resurrected Riders Republic NBA 2K22 Resident Evil Village Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Rainbow Six Siege Deathloop Hot Wheels Unleashed Assassin’s Creed Valhalla NHL 22 It Takes Two Star Wars Jedi: Fallen Order

Questa è invece la classifica relativa al PS Store di USA e Canada nello stesso periodo:

Far Cry 6 FIFA 22 Back 4 Blood Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles NBA 2K22 Marvel’s Guardians of the Galaxy Madden NFL 22 NHL 22 Nickelodeon All-Star Brawl Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Alan Wake Remastered Deathloop Riders Republic The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Kena: Bridge of Spirits Diablo II: Resurrected Hot Wheels Unleashed Mortal Kombat 11 Call of Duty: Black Ops Cold War Star Wars Jedi: Fallen Order

Al netto di qualche piccola differenza, in entrambi i casi i prodotti più popolari dello scorso mese su PS5 sono stati Far Cry 6, FIFA 22 e Back 4 Blood, titolo che vi ricordiamo è incluso nell'abbonamento a Xbox Game Pass su PC e console. La classifica è pressoché identica quando si parla di giochi PS4, con l'unica differenza che in Europa Back 4 Blood non fa parte delle prime venti posizioni e al terzo posto troviamo il solito Grand Theft Auto V. Il gioco PSVR più scaricato è invece Beat Saber, mentre i free to play più popolari sono eFootball 2022, Fortnite e COD Warzone.

