PS5 e PS4, giochi a meno di 10 euro: le offerte imperdibili su PlayStation Store

Proseguono le offerte di primavera su PlayStation Store, con centinaia di titoli proposti a prezzo scontato. Tra questi, anche giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro.

Grazie alla promozione, è possibile aggiungere alla propria libreria una notevole selezione di avventure videoludiche, tra l'indimenticabile The Last of Us: Parte II al cooperativo A Way Out, firmato dal team di It Takes Two. Di seguito, vi segnaliamo alcuni degli sconti più interessanti al momento attivi su PlayStation Store.

Giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 10 euro

The Last of Us: Parte II : proposto a 9,99 euro, scontato del 75%;

: proposto a 9,99 euro, scontato del 75%; A Way Out : proposto a 5,99 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 5,99 euro, scontato dell'80%; Hot Wheels Unleashed : proposto a 9,99 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 9,99 euro, scontato dell'80%; Metro: Exodus : proposto a 5,99 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 5,99 euro, scontato dell'80%; Hollow Knight: Void Heart Edition : proposto a 7,24 euro, scontato del 50%;

: proposto a 7,24 euro, scontato del 50%; The Sinking City : proposto a 9,99 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 9,99 euro, scontato dell'80%; Kingdom Come: Deliverance : proposto a 5,99 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 5,99 euro, scontato dell'80%; The Evil Within 2 : proposto a 7,99 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 7,99 euro, scontato dell'80%; Bloodborne: The Old Hunters : proposto a 9,99 euro, scontato del 50%;

: proposto a 9,99 euro, scontato del 50%; Prey : proposto a 7,49 euro, scontato del 75%;

: proposto a 7,49 euro, scontato del 75%; Vampyr : proposto a 7,99 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 7,99 euro, scontato dell'80%; Twin Mirror : proposto a 5,99 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 5,99 euro, scontato dell'80%; Dragon Age: Inquisition - Deluxe Edition: proposto a 7,10 euro, scontato del 76%;

Le offerte di primavera di PlayStation Store, incluse quelle dedicate ai giochi PS4 e PS5 a meno di 3 euro, resteranno attive sino al prossimo 27 aprile 2023.