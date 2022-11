PS5 e PS4, giochi a meno di 5 euro: i migliori sconti su PlayStation Store

Accanto alla nuova Offerta della Settimana su PlayStation Store, i possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5 possono approfittare anche di una ricca selezione di sconti e promozioni.

In particolare, diverse gemme indipendenti sono proposte a prezzo ridotto, con giochi PS5 e PS4 disponibili anche a meno di 5 euro. La scelta non manca, dall'originale metroidvania Forma.8 (trovate maggiori dettagli nella nostra recensione di Forma.8) al toccante Last Day of June, senza dimenticare l'ottimo Yoku's Island Express (anche in questo caso, la recensione di Yoku's Island Express è a vostra disposizione).

Di seguito, vi segnaliamo i migliori giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 5 euro su PlayStation Store:

Forma.8 : scontato del 75%, al prezzo di 2,49 euro;

: scontato del 75%, al prezzo di 2,49 euro; Last Day of June : scontato del 75%, al prezzo di 4,99 euro;

: scontato del 75%, al prezzo di 4,99 euro; Wukong : scontato del 55%, al prezzo di 4,49 euro;

: scontato del 55%, al prezzo di 4,49 euro; The First Tree : scontato del 70%, al prezzo di 3,59 euro;

: scontato del 70%, al prezzo di 3,59 euro; Yoku's Island Express : scontato dell'80%, al prezzo di 3,99euro;

: scontato dell'80%, al prezzo di 3,99euro; Machinarium : scontato del 75%, al prezzo di 3,74 euro;

: scontato del 75%, al prezzo di 3,74 euro; Crypt of the NecroDancer : scontato dell'80%, al prezzo di 3,19 euro;

: scontato dell'80%, al prezzo di 3,19 euro; Thief : scontato dell'85%, al prezzo di 2,99 euro;

: scontato dell'85%, al prezzo di 2,99 euro; Totally Reliable Delivery Service : scontato del 70%, al prezzo di 4,49 euro;

: scontato del 70%, al prezzo di 4,49 euro; Worms Battlegrounds: scontato dell'80%, al prezzo di 4,99 euro;

