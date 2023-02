PS5 e PS4, i giochi premiati dalla critica in sconto: le nuove offerte PlayStation Store

La pacifica invasione di PS5 a Dubai, Roma e altre grandi città inaugura una nuova stagione di distribuzione dell'hardware dei negozi. Quale momento migliore per approfittare degli sconti PlayStation Store dedicati ai giochi PS4 e PS5 più apprezzati dalla critica?

Tra i protagonisti dell'iniziativa, troviamo eccellenze esordite negli ultimi anni sul mercato videoludico. Dall'acclamato Sekiro: Shadows Die Twice di FromSoftware a It Takes Two, non mancano all'appello nemmeno Deathloop e l'acclamato Hades. Spazio anche a gemme che potrebbero essere sfuggite al grande pubblico, come 13 Sentinels: Aegis Rim (trovate qui la nostra recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim) o Neon White.

Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti al momento attive su PlayStation Store:

Deathloop : proposto a 23,09 euro, scontato del 67%;

: proposto a 23,09 euro, scontato del 67%; A Plague Tale: Innocence : proposto a 15,99 euro, scontato del 60%;

: proposto a 15,99 euro, scontato del 60%; Ghostwire: Tokyo : proposto a 27,99 euro, scontato del 60%;

: proposto a 27,99 euro, scontato del 60%; 13 Sentinels: Aegis Rim : proposto a 23,99 euro, scontato del 60%;

: proposto a 23,99 euro, scontato del 60%; Hades : proposto a 16,24 euro, scontato del 35%;

: proposto a 16,24 euro, scontato del 35%; Horizon: Forbidden West : proposto a 39,89 euro, scontato del 43%;

: proposto a 39,89 euro, scontato del 43%; It Takes Two : proposto a 15,99 euro, scontato del 60%;

: proposto a 15,99 euro, scontato del 60%; Assassin's Creed: Valhalla : proposto a 23,09 euro, scontato del 67%;

: proposto a 23,09 euro, scontato del 67%; Lost Judgment : proposto a 23,99euro, scontato del 60%;

: proposto a 23,99euro, scontato del 60%; Marvel's Spider-Man: Miles Morales : proposto a 29,99 euro, scontato del 50%;

: proposto a 29,99 euro, scontato del 50%; Hot Wheels Unleashed : proposto a 12,49 euro, scontato del 75%;

: proposto a 12,49 euro, scontato del 75%; Persona 5 Royal : proposto a 41,99 euro, scontato del 30%;

: proposto a 41,99 euro, scontato del 30%; Resident Evil: Village : proposto a 19,99 euro, scontato del 50%;

: proposto a 19,99 euro, scontato del 50%; Neon White : proposto a 19,99 euro, scontato del 20%;

: proposto a 19,99 euro, scontato del 20%; Sekiro: Shadows Die Twice : proposto a 34,99 euro, scontato del 50%;

: proposto a 34,99 euro, scontato del 50%; Two Point Campus: proposto a 27,99 euro, scontato del 30%;

Le nuove promozioni Sony resteranno attive su PlayStation Store sino al prossimo 16 febbraio 2023.