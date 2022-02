PS5, PS4 e giochi in saldo: le migliori offerte a meno di 10 euro su PlayStation Store

Sui lidi di PlayStation Store, è tempo di nuovi sconti sui giochi PS4 e PS5, con tanti contenuti proposti anche a meno di dieci euro: scopriamo cosa è possibile acquistare con questo budget!

Le proposte non sono poche, e includono sia giochi completi sia DLC. Sul fronte delle produzioni Sony, tra i primi possiamo annoverare l'epopea norrena di God of War, mentre tra i contenuti aggiuntivi spiccano i DLC di Marvel's Spider-Man e Horizon: Zero Dawn. A brillare su PlayStation Store, sono anche gli sconti relativi a titoli Terze Parti, da AAA del calibro di Metal Gear Solid V sino a ottime produzioni indipendenti, come il toccante Lost Words: Beyond the Page (trovate tutti i dettagli nella nostra recensione di Lost Words: Beyond the Page).



Di seguito, ecco una selezione di giochi PS4 e PS5 e DLC in sconto, con un prezzo inferiore ai dieci euro:

God of War : in vendita a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: in vendita a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Metal Gear Solid V: The Definitive Experience : in vendita a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: in vendita a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Hello Neighbor : in vendita a 8,99 euro, con uno sconto del 70% (per gli abbonati a PlayStation Plus, lo sconto aumenta di un ulteriore 10%, con il gioco proposto a 5,99 euro);

: in vendita a 8,99 euro, con uno sconto del 70% (per gli abbonati a PlayStation Plus, lo sconto aumenta di un ulteriore 10%, con il gioco proposto a 5,99 euro); Lost Words: Beyond the Page : in vendita a 5,99 euro, con uno sconto del 60%;

: in vendita a 5,99 euro, con uno sconto del 60%; Don't Starve: Console Edition : in vendita a 3,49 euro, con uno sconto del 75%;

: in vendita a 3,49 euro, con uno sconto del 75%; Borderlands: Game of the Year Edition : in vendita a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: in vendita a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; ONE PIECE World Seeker : in vendita a 9,79 euro, con uno sconto dell'86%;

: in vendita a 9,79 euro, con uno sconto dell'86%; Blair Witch : in vendita a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

: in vendita a 8,99 euro, con uno sconto del 70%; Hotline Miami: Collection : in vendita a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: in vendita a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%; Valiant Hearts: The Great War : in vendita a 4,49 euro, con uno sconto del 70%;

: in vendita a 4,49 euro, con uno sconto del 70%; Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno : in vendita a 9,79 euro, con uno sconto dell'86%;

: in vendita a 9,79 euro, con uno sconto dell'86%; Marvel's Spider-Man: La Città Non Dorme Mai DLC : in vendita a 9,99 euro, con uno sconto del 50% (a 7,99 euro per gli abbonati PlayStation Plus);

: in vendita a 9,99 euro, con uno sconto del 50% (a 7,99 euro per gli abbonati PlayStation Plus); Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds: in vendita a 7,49 euro, con uno sconto del 50%;

Ricordiamo in chiusura che le offerte attualmente attive su PlayStation Store termineranno giovedì 17 febbraio, per quanto riguarda i giochi completi, e giovedì 24 febbraio, per quanto riguarda i DLC.