PS5 e PS4, giochi in saldo su PS Store: si ampliano gli Sconti di Gennaio

Il nuovo anno sullo store digitale di casa Sony si è aperto con i Saldi di Gennaio su PlayStation Store, protagonisti in seguito all'annuncio di diversi ampliamenti.

Una prima estensione dei giochi PS4 e PS5 in sconto su PS Store ha infatti avuto luogo la scorsa settimana, mentre ora un'ulteriore ondata di promozioni incrementa le scelte a disposizione dei giocatori in cerca di offerte vantaggiose. Numerosi i titoli che sono andati ad aggiungersi all'elenco delle produzioni già in saldo, con grande varietà in termini di generi di appartenenza. Di seguito, vi riportiamo a titolo di esempio alcune delle nuove offerte di cui è possibile usufruire su PlayStation 4 e PlayStation 5:

Yakuza 0 : scontato del 75%, è proposto a 4,99 euro

: scontato del 75%, è proposto a 4,99 euro Yakuza 3 Remastered : scontato del 60%, è proposto a 9,99 euro

: scontato del 60%, è proposto a 9,99 euro Yakuza 4 Remastered : scontato del 60%, è è proposto a 9,99 euro

: scontato del 60%, è è proposto a 9,99 euro Yakuza 5 Remastered : scontato del 60%, è proposto a 9,99 euro

: scontato del 60%, è proposto a 9,99 euro The Yakuza Remastered Collection : scontato del 50%, è proposto a 29,99 euro

: scontato del 50%, è proposto a 29,99 euro Rise of the Tomb Raider : scontato dell'80%, è proposto a 5,99 euro

: scontato dell'80%, è proposto a 5,99 euro Little Nightmares : scontato del 75%, è proposto a 4,99 euro

: scontato del 75%, è proposto a 4,99 euro Wolfenstein II The New Colossus : scontato del 70%, è proposto a 11,99 euro

: scontato del 70%, è proposto a 11,99 euro Ghost Recon Breakpoint: scontato dell'87%, è proposto a 9,09 euro

In chiusura, segnaliamo che i Saldi di Gennaio su PlayStation Store sono ora destinati a restare disponibili sino al prossimo