PS5, PS4 e giochi in sconto a meno di 20 euro: le migliori offerte su PlayStation Store

In attesa di poter seguire il Ghostwire Tokyo Showcase organizzato da Sony per questa sera, non mancano le occasioni per risparmiare sull'acquisto di giochi PlayStation 4 e PlayStation 5.

Grazie all'iniziativa promozionale "Le Scelte dei Critici", il negozio digitale di casa Sony propone infatti un'ampia rassegna di ottime produzioni acquistabili a prezzo ridotto. Tra queste ultime, non mancano titoli in vendita anche a meno di 20 euro, che uniscono giochi di qualità e risparmio. Di seguito, vi proponiamo una selezione di giochi PS4 e PS5 a prezzo contenuto:

It Takes Two : scontato del 50%, al prezzo di 19,99 euro;

: scontato del 50%, al prezzo di 19,99 euro; God of War : scontato del 50%, al prezzo di 9,99 euro;

: scontato del 50%, al prezzo di 9,99 euro; Assassin's Creed: Odyssey : scontato del 75%, al prezzo di 17,49 euro;

: scontato del 75%, al prezzo di 17,49 euro; Subnautica Below Zero : scontato del 35%, al prezzo di 19,49 euro;

: scontato del 35%, al prezzo di 19,49 euro; Death's Door : scontato del 25%, al prezzo di 14,99 euro;

: scontato del 25%, al prezzo di 14,99 euro; Hades : scontato del 25%, al prezzo di 18,74 euro;

: scontato del 25%, al prezzo di 18,74 euro; Star Wars Jedi: Fallen Order : scontato del 65%, al prezzo di 17,49 euro;

: scontato del 65%, al prezzo di 17,49 euro; Borderlands 3 : scontato dell'80%, al prezzo di 13,99 euro;

: scontato dell'80%, al prezzo di 13,99 euro; Mafia: Definitive Edition : scontato del 50%, al prezzo di 19,99 euro;

: scontato del 50%, al prezzo di 19,99 euro; The Outer Worlds : scontato del 67%, al prezzo di 19,79 euro;

: scontato del 67%, al prezzo di 19,79 euro; Resident Evil 2: scontato del 60%, al prezzo di 15,99 euro;

Vi ricordiamo che le nuove offerte su PlayStation Store resteranno attive ancora per diversi giorni, con scadenza al prossimo 17 febbraio 2022.