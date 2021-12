PS5 e PS4, giochi in sconto per la Fine dell'Anno: 10 giochi a meno di 10 euro su PS Store

Il team di Sony si prepara a salutare il 2021 con una speciale selezione di offerte di Fine Anno su PlayStation Store, con sconti fino al 75% sul prezzo di listino di molteplici titoli.

Le occasioni per risparmiare non sono poche, con giochi PS4 e PS5 a meno di 5 euro, ma non solo. Anche aumentando leggermente il proprio budget, le opzioni interessanti non mancano. Ad esempio, con meno di 10 euro è possibile acquistare su PlayStation Store produzioni del calibro di God of War o Resident Evil VII. Di seguito, ecco una selezione di dieci titoli per PlayStation 5 e PlayStation 4 attualmente in promozione:

God of War : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; The Division 2 : proposto a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 8,99 euro, con uno sconto del 70%; Hello Neighbor : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Resident Evil VII Biohazard : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Ratchet & Clank : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50% (ulteriore 10% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus, al prezzo di 7,99 euro);

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50% (ulteriore 10% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus, al prezzo di 7,99 euro); Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy : proposto a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%; Dragon Age Inquisition GOTY Edition : proposto a 7,49euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 7,49euro, con uno sconto del 75%; Dragon Ball FighterZ : proposto a 979 euro, con uno sconto dell'86%;

: proposto a 979 euro, con uno sconto dell'86%; Don't Starve Together : proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 60%; Mad Max: proposto a 6,99 euro, con uno sconto del 65%;

Ricordiamo che gli sconti di Fine Anno su PlayStation Store resteranno attivi per un periodo di tempo limitato, con scadenza fissata al prossimo 23 dicembre 2021.