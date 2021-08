PS5 e PS4, giochi in sconto: disponibile la nuova Offerta della Settimana su PS Store

Come ogni mercoledì, lo store digitale di casa Sony ha accolto una nuova ondata di sconti e promozioni. Oltre ai nuovi saldi sui giochi PlayStation VR, è ora disponibile anche la nuova Offerta della Settimana.

In occasione della presentazione di tutti i dettagli su Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Sony e Bungie propongono un'interessante offerta pensata per i fan del titolo. Tra Destiny 2 e le relative espansioni, la nuova Offerta della Settimana si declina in diverse promozioni, che vi riportiamo di seguito:

Destiny 2: Oltre la Luce : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%; Destiny 2: Oltre la Luce Edizione Deluxe : proposto a 46,89 euro, con uno sconto del 33%;

: proposto a 46,89 euro, con uno sconto del 33%; Destiny 2: Oltre la Luce + una Stagione : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 40%; Destiny 2: Edizione Leggendaria : proposto a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 39,99 euro, con uno sconto del 50%; Destiny 2: I Rinnegati : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%; Destiny 2: Ombre dal Profondo: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%;

Tutte le promozioni legate alla produzione di Bungie coinvolgono sia la versionesia la versionedi Destiny 2. Ovviamente, gli sconti resteranno attivi solamente per un periodo di tempo molto limitato, con scadenza fissata al prossimo