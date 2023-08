PS5 e PS4, giochi in sconto per l'estate: nuova ondata di saldi su PlayStation Store

Proseguono le offerte estive proposte su PlayStation Store, con una ulteriore ondata di promozioni dedicate ai videogiochi per PlayStation 5 e PlayStation 4.

Restano ancora alcune ore per approfittare dei precedenti saldi estivi di PS Store - in scadenza giovedì 3 agosto -, ma nel frattempo Sony si porta avanti e attiva nel suo negozio online ulteriori offerte. Di seguito vi segnaliamo alcune delle occasioni di risparmio più interessanti al momento disponibili:

Esclusive Sony per PS4 e PS5 in sconto

God of War: Ragnarok - PS5 : a 59,99 euro, scontato del 25%;

: a 59,99 euro, scontato del 25%; God of War: Ragnarok - PS4 : a 49,69 euro, scontato del 29%;

: a 49,69 euro, scontato del 29%; God of War : a 9,99 euro, scontato del 50%;

: a 9,99 euro, scontato del 50%; Gran Turismo 7 - PS5 : a 59,99 euro, scontato del 25%;

: a 59,99 euro, scontato del 25%; Gran Turismo 7 - PS4 : a 49,69 euro, scontato del 29%;

: a 49,69 euro, scontato del 29%; Marvel's Spider-Man: Miles Morales : a 29,99 euro, scontato del 50%;

: a 29,99 euro, scontato del 50%; Ghost of Tsushima: Director's Cut - PS5 : a 39,99 euro, scontato del 50%;

: a 39,99 euro, scontato del 50%; Ghost of Tsushima: Director's Cut - PS4 : a 29,39 euro, scontato del 58%;

: a 29,39 euro, scontato del 58%; Marvel's Spider-Man - GOTY Edition : a 29,99 euro, scontato del 40%;

: a 29,99 euro, scontato del 40%; Demon's Souls : a 39,99 euro, scontato del 50%;

: a 39,99 euro, scontato del 50%; Uncharted: L'eredità dei ladri: a 19,99 euro, scontato del 60%;

Giochi PS5 e PS4 in sconto

Resident Evil: Village : a 19,99 euro, scontato del 50%;

: a 19,99 euro, scontato del 50%; A Plague Tale: Requiem : a 35,99 euro, scontato del 40%;

: a 35,99 euro, scontato del 40%; Monster Hunter: Rise + Sunbreak : a 40,19 euro, scontato del 33%;

: a 40,19 euro, scontato del 33%; Dying Light 2: Stay Human : a 34,99 euro, scontato del 50%;

: a 34,99 euro, scontato del 50%; One Piece: Odyssey : a 41,99 euro, scontato del 40%;

: a 41,99 euro, scontato del 40%; Far Cry 6 : a 17,49 euro, scontato del 75%;

: a 17,49 euro, scontato del 75%; Crash Team Rumble : a 22,49 euro, scontato del 25%;

: a 22,49 euro, scontato del 25%; Final Fantasy VII Remake: Intergrade : a 45,59 euro, scontato del 43%;

: a 45,59 euro, scontato del 43%; Marvel's Guardians of the Galaxy : a 20,99 euro, scontato del 70%;

: a 20,99 euro, scontato del 70%; Crisis Core - Final Fantasy VII Reunion : a 41,99 euro, scontato del 30%;

: a 41,99 euro, scontato del 30%; Assassin's Creed: Valhalla : a 17,49 euro, scontato del 75%;

: a 17,49 euro, scontato del 75%; Resident Evil 3 Remake: a 9,99 euro, scontato del 75%;

Indie PS5 e PS4 in sconto

Dredge : a 19,99 euro, scontato del 20%;

: a 19,99 euro, scontato del 20%; Bramble: The Mountain King : a 23,99 euro, scontato del 20%;

: a 23,99 euro, scontato del 20%; Unravel Two : a 4,99 euro, scontato del 75%;

: a 4,99 euro, scontato del 75%; Little Nightmares II : a 9,89 euro, scontato del 67%;

: a 9,89 euro, scontato del 67%; Weird West: Definitive Edition : a 9,99 euro, scontato del 75%;

: a 9,99 euro, scontato del 75%; Tchia : a 19,49 euro, scontato del 75%;

: a 19,49 euro, scontato del 75%; Arise: A Simple Story - Definitive Edition: a 6,24 euro, scontato del 75%;

Le nuove offerte estive del PlayStation Store resteranno attive sino al prossimo giovedì 17 agosto 2023.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!