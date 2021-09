PS5, PS4 e giochi in sconto: nuova ondata di saldi su PlayStation Store

Nuovo mercoledì videoludico significa nuova ondata di sconti su PlayStation Store, con il negozio digitale di casa Sony che propone una interessante selezione di promozioni e offerte.

Tra giochi PS4 e PS5, i saldi PlayStation Store vedono protagonisti titoli molto diversi tra loro, da grandi AAA, quali gli ultimi capitoli della serie Assassin's Creed, a piccole gemme Indie, come Cris Tales. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti al momento attive:

Assassin's Creed Valhalla - Deluxe PS4 & PS5 : proposto a 49,49 euro, con uno sconto del 45%;

: proposto a 49,49 euro, con uno sconto del 45%; Borderlands Legendary Collection : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 60%; Borderlands 3 PS4 & PS5 : proposto a 19,59 euro, con uno sconto del 72%;

: proposto a 19,59 euro, con uno sconto del 72%; Call of Duty: Black Ops Cold War - Standard Edition : proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 50%; Captain Tsubasa: Rise of New Champions : proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 67%; Catherine: Full Body : proposto a 17,99 euro, con uno sconto del 55%;

: proposto a 17,99 euro, con uno sconto del 55%; Crash Bandicoot 4: it's About Time : proposto a 41,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 41,99 euro, con uno sconto del 40%; Cris Tales : proposto a 31,99 euro, con uno sconto del 20%;

: proposto a 31,99 euro, con uno sconto del 20%; Devil May Cry 5 Special Edition : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%; It Takes Two : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%; Watch Dogs Legion - Deluxe Edition : proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 55%;

: proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 55%; Yakuza: Like A Dragon - Hero Edition: proposto a 41,99 euro, con uno sconto del 40%;

Come di consueto, la nuova ondata di sconti sarà disponibile solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza fissata per il prossimo 16 settembre. Ne approfittiamo peraltro per ricordare che sono ancora attivi gli sconti PS Store sui giochi PlayStation VR, mentre restano solamente poche ore ancora per approfittare dell'Offerta della Settimana di PS Store.