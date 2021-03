PS5 e PS4, giochi in sconto su PlayStation Store: al via le nuove promozioni

Come ogni mercoledì, le pagine del PlayStation Store accolgono una nuova selezione di sconti e promozioni, con diversi titoli per PlayStation 4 e PlayStation 5 proposti a prezzo ridotto.

Le proposte spazia ampiamente tra i generi videoludici, tra la stagione completa di Life is Strange 2, passando per i suggestivi fili di lana di Unravel e Unravel 2 o classici come BioShock o Mafia II e III. Di seguito, vi segnaliamo a titolo di esempio alcune delle promozioni attualmente attive su PlayStation Store:

MXGP 2020 The Official Motocross Videogame : con uno sconto del 30%, è proposto a 41,99€ nella versione PS4 e a 48,99€ nella versione PS5;

: con uno sconto del 30%, è proposto a 41,99€ nella versione PS4 e a 48,99€ nella versione PS5; BioShock 2 Remastered :con uno sconto del 25%, è proposto a 14,99€;

:con uno sconto del 25%, è proposto a 14,99€; BioShock Remastered :con uno sconto del 25%, è proposto a 14,99€;

:con uno sconto del 25%, è proposto a 14,99€; Borderlands Legendary Collection : con uno sconto del 60%, è proposto a 19,99€;

: con uno sconto del 60%, è proposto a 19,99€; Devil May Cry HD Collection : con uno sconto del 50%, è proposto a 14,99€;

: con uno sconto del 50%, è proposto a 14,99€; Life is Strange 2 Stagione Completa :con uno sconto del 60%, è proposto a 12,78€;

:con uno sconto del 60%, è proposto a 12,78€; Mafia II – Definitive Edition :con uno sconto del 50%, è proposto a 14,99€;

:con uno sconto del 50%, è proposto a 14,99€; Mafia III Definitive Edition : con uno sconto del 50%, è proposto a 14,99€;

: con uno sconto del 50%, è proposto a 14,99€; Mirror’s Edge Catalyst : con uno sconto dell'80%, è proposto a 3,99€;

: con uno sconto dell'80%, è proposto a 3,99€; Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy :con uno sconto del 50%, è proposto a 14,99€;

:con uno sconto del 50%, è proposto a 14,99€; Shenmue III Complete DLC Collection : con uno sconto del 75%, è proposto a 14,99€;

: con uno sconto del 75%, è proposto a 14,99€; Spyro Reignited Trilogy : con uno sconto del 60%, è proposto a 15,99€;

: con uno sconto del 60%, è proposto a 15,99€; Star Wars Battlefront II : con uno sconto del 60%, è proposto a 9,99€;

: con uno sconto del 60%, è proposto a 9,99€; The Dark Pictures Anthology Little Hope & Man of Medan Bundle : con uno sconto del 40%, è proposto a 29,99€;

: con uno sconto del 40%, è proposto a 29,99€; Unravel Yarny Bundle: con uno sconto dell'80%, è proposto a 5,99€;

Come sempre, gli sconti speciali saranno attivi su PS Store solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza prevista per il prossimo