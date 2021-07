PS5 e PS4, giochi in sconto su PS Store: disponibile la nuova Offerta della Settimana

Puntalissimo, anche mercoledì 7 luglio ha portato con sé una nuova carica di sconti su PlayStation Store, con moltissimi titoli in offerta, sia per PlayStation 4 sia per PlayStation 5.

Accanto a queste promozioni, Sony rende disponibile anche la consueta Offerta della Settimana, con un gioco proposto ad un prezzo particolarmente agevolato. Per questa volta, la scelta è ricaduta su Call of Duty: Modern Warfare, il celebre shooter edito nel 2019 da Activision.



Sviluppato da Infinity Ward in collaborazione con i team di Beenox e Raven Software, COD: Modern Warfare può ora essere acquistato su PlayStation Store con uno sconto del 50%. L'Offerta della Settimana coinvolge la Standard Edition del gioco, ovviamente nella sua versione per PlayStation 4, giocabile anche su PlayStation 5 grazie alle funzioni di retrocompatibilità della console next gen. Nel pacchetto proposto, sono inclusi anche alcuni bonus: il pacchetto arma XRK e un coltello tattico personalizzabile in-game.



Di seguito, vi riportiamo il link all'offerta su PlayStation Store:

Call of Duty: Modern Warfare per PS4 in sconto su PS Store: lo shooter è proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo originale di 69,99 euro;

Come di consueto, la speciale Offerta della Settimana resterà attiva solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza fissata al prossimo giovedì 15 luglio. per tutti i dettagli sullo shooter, vi rimandiamo alla recensione di COD: Modern Warfare disponibile sulle nostre pagine.