PS5, PS4 e PS VR, giochi in sconto su PS Store: nuovi titoli per i Saldi di Primavera

Proseguono gli interessanti Saldi di Primavera su PlayStation Store, con ulteriori titoli che vanno ad unirsi alla rassegna di produzioni già disponibili a prezzo scontato.

Di seguito, vi segnaliamo dunque alcune delle nuove occasioni di risparmio attivate da Sony su PlayStation Store. Tra i giochi PS4, PS5 e PS VR in sconto, troviamo sia AAA sia interessanti produzioni indie, ecco alcuni esempi :

A Way Out : disponibile a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

: disponibile a 8,99 euro, con uno sconto del 70%; Arise: A simple story : disponibile a 11,99 euro, con uno sconto del 40%;

: disponibile a 11,99 euro, con uno sconto del 40%; Blasphemous: disponibile a euro, con uno sconto del %;

Call of Duty: Black Ops Cold War – Standard Edition : disponibile a 45,49 euro, con uno sconto del 35%;

: disponibile a 45,49 euro, con uno sconto del 35%; Cloudpunk : disponibile a 14,99 euro, con uno sconto del 40%;

: disponibile a 14,99 euro, con uno sconto del 40%; Desperados III : disponibile a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: disponibile a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Doom Eternal : disponibile a 27,99 euro, con uno sconto del 60%;

: disponibile a 27,99 euro, con uno sconto del 60%; Marvel’s Avengers : disponibile a 27,99 euro, con uno sconto del 60%;

: disponibile a 27,99 euro, con uno sconto del 60%; Marvel’s Iron Man VR : disponibile a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

: disponibile a 23,99 euro, con uno sconto del 40%; Marvels Spider-Man : disponibile a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: disponibile a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition : disponibile a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

: disponibile a 29,99 euro, con uno sconto del 40%; Monster Hunter World: Iceborne : disponibile a 20,09 euro, con uno sconto del 33%;

: disponibile a 20,09 euro, con uno sconto del 33%; Red Dead Redemption 2 : disponibile a 29.99 euro, con uno sconto del 50%;

: disponibile a 29.99 euro, con uno sconto del 50%; Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration : disponibile a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: disponibile a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%; Superhot VR : disponibile a 9,99 euro, con uno sconto del 60%;

: disponibile a 9,99 euro, con uno sconto del 60%; The Elder Scrolls V: Skyrim VR : disponibile a 20,99 euro, con uno sconto del 70%;

: disponibile a 20,99 euro, con uno sconto del 70%; Watch Dogs: Legion: disponibile a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

In chiusura, ricordiamo che le nuove promozioni resteranno disponibili sino al prossimo aprile. Per i titoli già parte del catalogo dei Saldi di Primavera, la scadenza degli sconti potrebbe invece essere prossima: ad esempio, l'offerta di The Last of Us Parte 2 su PS Store terminerà domani, giovedì 15 aprile.