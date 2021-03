PS5 e PS4, giochi in sconto, Saldi di Primavera su PS Store: c'è anche The Last of Us 2!

Mentre si avvicina il momento della chiusura di PS Store su PS3, PS VIta e PSP, il negozio digitale di casa Sony si aggiorna puntuale come ogni mercoledì, pronto a proporre nuovi sconti al pubblico.

Su PlayStation Store sono infatti ora disponibili i Saldi di Primavera, che mettono a disposizione degli appassionati attivi su PlayStation 4 e PlayStation 5 delle promozioni interessanti. Coinvolti come di consueto moltissimi titoli, tra i quali spiccano molteplici esclusive First Party, tra Ghost of Tsushima, Dreams e The Last of Us Parte 2. Non mancano però all'appello anche grandi AAA Terze Parti, come il recente Assassin's Creed: Valhalla, che vedrà presto l'esordio dell'espansione L'Ira ei Druidi, o Persona 5 Royal. Di seguito, vi segnaliamo alcune degli sconti più interessanti disponibili al momento:

13 Sentinels Aegis Rim : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Assassin’s Creed Valhalla : proposto a 44,79 euro, con uno sconto del 36%;

: proposto a 44,79 euro, con uno sconto del 36%; Bloodborne Game of the Year Edition : proposto a 15,04 euro, con uno sconto del 57%;

: proposto a 15,04 euro, con uno sconto del 57%; Borderlands 3 Next-Level Edition PS4 & PS5 : proposto a 24,74 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 24,74 euro, con uno sconto del 67%; Captain Tsubasa Rise of New Champions : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Concrete Genie : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%; Control Ultimate Edition : proposto a euro, con uno sconto del %;

: proposto a euro, con uno sconto del %; Dreams : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Ghost of Tsushima : proposto a 39,89 euro, con uno sconto del 43%;

: proposto a 39,89 euro, con uno sconto del 43%; God of War Digital Deluxe Edition : proposto a 20,09 euro, con uno sconto del 33%;

: proposto a 20,09 euro, con uno sconto del 33%; Godfall Standard Edition : proposto a 45,59 euro, con uno sconto del 43%;

: proposto a 45,59 euro, con uno sconto del 43%; Immortals Fenyx Rising PS4 & PS5 : proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 50%; Persona 5 Royal Deluxe Edition : proposto a 31,99 euro, con uno sconto del 55%;

: proposto a 31,99 euro, con uno sconto del 55%; The Last of Us Parte II: proposto a 30,09 euro, con uno sconto del 57%;

Come di consueto, ricordiamo che le nuove promozioni attivate su PlayStation Store saranno disponibili solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza prevista per il prossimo