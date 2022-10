PS5, PS4 e giochi Square Enix: tanti sconti speciali su PlayStation Store

Spazio ai saldi di Halloween su PlayStation Store, ma non solo: il negozio digitale di casa Sony accoglie infatti anche tantissime promozioni dedicate ai giochi Square Enix.

I titoli protagonisti dell'iniziativa promozionale non sono numerosi, ma tra i presenti troviamo Final Fantasy XV: Royal Edition, ottima per ingannare l'attesa del nuovo trailer di Final Fantasy XVI. Tra i titoli più recenti, troviamo anche Life is Strange: True Colors, accanto all'espansione Warslayer di Outriders. Anche in questo caso, vi segnaliamo alcuni degli sconti più interessanti al momento attivi:

Final Fantasy XV: Royal Edition : scontato del 50%, a 17,49 euro;

: scontato del 50%, a 17,49 euro; Outriders: Warslayer : scontato del 25%, a 29,99 euro;

: scontato del 25%, a 29,99 euro; Star Ocean: Till the End of Time : scontato del 60%, a 8,39 euro;

: scontato del 60%, a 8,39 euro; Star Ocean: First Departure R: scontato del 60%, a 8,39 euro;

R: scontato del 60%, a 8,39 euro; Star Ocean: The Last Hope - 4K and Full HD Remastered : scontato del 60%, a 8,39 euro;

: scontato del 60%, a 8,39 euro; Life is Strange: True Colors - Deluxe Edition : scontato del 50%, a 34,99 euro;

: scontato del 50%, a 34,99 euro; Just Cause 4: Reloaded : scontato dell'80%, a 7,99 euro;

: scontato dell'80%, a 7,99 euro; Sleeping Dogs: Definitive Edition: scontato dell'80%, a 4,49 euro;

Le promozioni a tema Square Enix resteranno attive su PlayStation Store sino al prossimo giovedì 27 ottobre 2022. I saldi di Halloween avranno invece una durata più estesa, con termine previsto per il 3 novembre.