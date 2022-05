PS5 e PS4, niente grandi eventi sino a settembre: si moltiplicano i rumor

Mentre si moltiplicano le indiscrezioni che vorrebbero in arrivo l'annuncio di Sly Cooper 5 e di un nuovo inFamous, ulteriori rumor suggeriscono che l'attesa potrebbe essere lunga.

A offrire indizi in merito è l'insider attivo in rete come "Account NGT". Quest'ultimo ha visto accrescersi il proprio seguito nel corso degli ultimi mesi, in particolare dopo aver anticipato correttamente l'annuncio di Star Wars: Eclipse da parte di Quantic Dreams. Ora, il leaker torna in azione, ribadendo che l'annuncio di Sly Cooper 5 arriverà nel corso del mese di settembre 2022.

Una finestra temporale che Account NGT indica inoltre come quella scelta da Sony per il suo prossimo grande showcase. Stando all'insider, infatti, il colosso videoludico giapponese non avrebbe alcun evento su grande scala in programma per l'estate. Una dichiarazione che non sembra però includere nel computo anche eventuali PlayStation State of Play monotematici o focalizzati su produzioni indipendenti.



Ad ogni modo, al momento non si hanno conferme ufficiali in merito ai prossimi piani di Sony, che negli ultimi anni aveva comunque disertato la tradizionale finestra comunicativa dell'E3. In attesa di aggiornamenti in merito, ricordiamo che dovrebbero presto prendere il via i PlayStation Days of Play su PS4 e PS5, con tanti ricchi sconti e saldi.