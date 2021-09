PS5, PS4 e Jim Ryan: il Presidente SIE racconta passato e futuro la prossima settimana

A breve distanza dall'annuncio dell'acquisizione di Firesprite da parte dei PlayStation Studios, si prepara ad aprirsi un'interessante finestra di riflessione sul futuro del mondo SIE.

Il Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, sarà infatti protagonista di un interessante appuntamento in programma per la prossima settimana. Ad annunciarlo, è la redazione di Games Industry, che avrà modo di intervistare il dirigente PlayStation in occasione di una nuova edizione del GI Live: London. L'incontro è stato descritto dalla testata come una "chiacchierata davanti al caminetto pre-registrata, durante la quale si discuterà la sua storia all'interno di PlayStation, la sua visione del brand e ciò che il futuro potrebbe avere in serbo per il settore videoludico". L'intervista sarà trasmessa in diretta streaming il prossimo giovedì 7 ottobre, alle ore 18:00 del fuso orario italiano.



Durante il GI Live: London, ulteriori ospiti prestigiosi saranno parte del palinsesto di appuntamenti, con esponenti di Warner Music, GSD, Sega, Hiro Capital, Twin Suns e molti altri. Tra le compagnie partner dell'evento figurano inoltre Bandai Namco, Curve Digital, Devolver Digital, EA Originals, GamesCo London, Global Top, Humble Games, Kickstarter, LEGO Ventures, London Venture Partners, Makers Fund, Marvelous Europe, Playstack, Secret Mode, Sega, Sold Out, Sumo Digital, Tencent, Thunderful, Twitch, Ubisoft, Valve e Yogscast Games.