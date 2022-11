PS5 e PS4, una marea di sconti su giochi recenti: il Black Friday su PlayStation Store

Oltre ad una interessante rassegna di giochi PS4 e PS5 a meno di 5 euro, il PlayStation Store celebra il Black Friday 2022 con una serie di offerte imperdibili su titoli recenti.

Da Gotham Knights a Sonic Frontiers e A Plague Tale: Requiem (tra i giochi candidati al GOTY 2022 ai Game Awards) usciti soltanto da poche settimane, passando a The Last of Us: Parte I, The Quarry, Dying Light 2: Stay Human, le occasioni di risparmio sono davvero molte e interessanti. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle promozioni a nostro avviso più intriganti proposte su PlayStation Store:

FIFA 23 - versione PS4 : al prezzo di 41,99 euro, è scontato del 40%;

: al prezzo di 41,99 euro, è scontato del 40%; FIFA 23 - versione PS5 : al prezzo di 47,99 euro, è scontato del 40%;

: al prezzo di 47,99 euro, è scontato del 40%; Horizon: Forbidden West - versione PS4 : al prezzo di 39,89 euro, è scontato del 43%;

: al prezzo di 39,89 euro, è scontato del 43%; Horizon: Forbidden West - versione PS5 : al prezzo di 49,59 euro, è scontato del 38%;

: al prezzo di 49,59 euro, è scontato del 38%; Sonic Frontiers : al prezzo di 41,99 euro, è scontato del 30%;

: al prezzo di 41,99 euro, è scontato del 30%; The Last of Us: Parte I : al prezzo di 59,99 euro, è scontato del 25%;

: al prezzo di 59,99 euro, è scontato del 25%; A Plague Tale: Requiem : al prezzo di 47,99 euro, è scontato del 20%;

: al prezzo di 47,99 euro, è scontato del 20%; The Quarry - versione PS4 : al prezzo di 34,99 euro, è scontato del 50%;

: al prezzo di 34,99 euro, è scontato del 50%; The Quarry - versione PS5 : al prezzo di 37,49 euro, è scontato del 50%;

: al prezzo di 37,49 euro, è scontato del 50%; Dying Light 2: Stay Human : al prezzo di 34,99 euro, è scontato del 50%;

: al prezzo di 34,99 euro, è scontato del 50%; The Last of Us: Parte II : al prezzo di 9,99 euro, è scontato del 75%;

: al prezzo di 9,99 euro, è scontato del 75%; Ratchet & Clank: Rift Apart : al prezzo di 39,99 euro, è scontato del 50%;

: al prezzo di 39,99 euro, è scontato del 50%; Assassin's Creed: Valhalla : al prezzo di 23,09 euro, è scontato del 67%;

: al prezzo di 23,09 euro, è scontato del 67%; LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker : al prezzo di 29,99 euro, è scontato del 50%;

: al prezzo di 29,99 euro, è scontato del 50%; Uncharted: L'Eredità dei Ladri : al prezzo di 19,99 euro, è scontato del 60%;

: al prezzo di 19,99 euro, è scontato del 60%; Soul Hackers 2 : al prezzo di 41,99 euro, è scontato del 30%;

: al prezzo di 41,99 euro, è scontato del 30%; Returnal : al prezzo di 39,99 euro, è scontato del 50%;

: al prezzo di 39,99 euro, è scontato del 50%; Death Stranding: Director's Cut : al prezzo di 19,99 euro, è scontato del 60%;

: al prezzo di 19,99 euro, è scontato del 60%; Deathloop : al prezzo di 23,09 euro, è scontato del 67%;

: al prezzo di 23,09 euro, è scontato del 67%; Ghostwire: Tokyo : al prezzo di 27,99 euro, è scontato del 60%;

: al prezzo di 27,99 euro, è scontato del 60%; Kena: Bridge of Spirits : al prezzo di 19,99 euro, è scontato del 50%;

: al prezzo di 19,99 euro, è scontato del 50%; Tiny Tina's Wonderlands: al prezzo di 37,49 euro, è scontato del 50%;

A tutti i possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5, ricordiamo che gli sconti del Black Friday 2022 resteranno attivi solamente per pochi giorni ancora, con scadenza in programma il 29 novembre 2022.