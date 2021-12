PS5 e PS4: i migliori giochi indie del 2021 secondo Shuhei Yoshida

Anno dopo anno, il panorama videoludico indipendente conquista un numero sempre più ampio di giocatori con produzioni che sperimentano nuove idee oppure riportando in auge generi un tempo gloriosi. Su qualunque piattaforma, comprese quelle PlayStation, la loro presenza è ormai definitivamente consolidata, per la gioia dei fan.

Non è un caso, quindi, che Sony abbia una propria divisione PlayStation Indies, guidata nientemeno che dall'ex presidente di SIE Worldwide Studios, Shuhei Yoshida. Dalle pagine virtuali del PlayStation Blog, per celebrare la fine dell'anno, Yoshida ha rivelato agli appassionati quali sono stati secondo lui i 12 migliori indie apparsi su PS5 e PS4 nel corso del 2021.

"Nel 2021 ho avuto l'opportunità di giocare più titoli rispetto agli anni passati", spiega il capo di PlayStation Indies all'inizio del suo intervento, aggiungendo che "PlayStation 5 mi ha permesso non solo di ridurre i tempi di attesa relativi ai giochi che volevo fare, ma anche di godere dei rapidi caricamenti grazie all'incredibile velocità dell'SSD della console". Nel sottolineare come nel corso dell'anno abbia visto "un sacco di fantastici, affascinanti, bellissimi e travolgenti titoli indie su PS4, PSVR e PS5", Yoshida elenca i suoi preferiti del 2021:

Ender Lilies: Quietus of the Knight

Chicory: A Colorful Tale

Doki Doki Literature Club Plus!

Puzzling Places

F.I.S.T. Forged In Shadow Torch

Hades

Kena: Bridge of Spirits

Song in the Smoke

Jett: The Far Shore

Death's Door

Solar Ash

Among Us

Vi piace la selezione di Yoshida?