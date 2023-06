PS5 e PS4, multiplayer online gratis per un weekend: le date in cui non servirà PS Plus

Accanto alla promessa della futura abilitazione del cloud streaming diretto per i giochi PS5, Sony annuncia un weekend di gioco online gratis su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Parte delle celebrazioni dell'anniversario del nuovo PS Plus, l'iniziativa consentirà anche agli utenti non abbonati al servizio di fruire delle funzionalità online dei propri titoli. Gli amanti del gaming multiplayer che non dispongono di un abbonamento attivo a PlayStation Plus possono dunque appuntarsi l'appuntamento sul calendario. L'iniziativa prenderà il via a partire dalle ore 00:01 (orario italiano) di sabato 24 giugno e si protrarrà sino alle ore 23:59 (orario italiano) di domenica 25 giugno, per un totale di 48 ore di gioco online gratuito su PlayStation 4 e PlayStation 5.



Il weekend di gioco multiplayer e online senza abbonamento a PlayStation Plus è solamente una delle tante iniziative annunciate da Sony per festeggiare il primo anniversario del nuovo assetto del servizio. Accanto a tali comunicazioni, lo ricordiamo, ha trovato inoltre spazio anche il reveal della line-up di nuovi giochi inclusi con PlayStation Plus Premium e Extra a giugno 2023. Tra questi, ha trovato spazio anche Far Cry 6, ultimo capitolo della celebre serie di casa Ubisoft.